Anniversaire d’Henri IV Pau

Anniversaire d’Henri IV

8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

À Pau, tout près du château et en plein cœur des Halles, les figures illustres du Béarn reprennent vie. Le temps d’une déambulation costumée, Henri IV, Jeanne d’Albret, Sully et leurs gardes escortent les visiteurs dans un tourbillon de couleurs et d’histoire vivante, au milieu des parfums gourmands et des voix paloises.

Escrimeurs en action, chants béarnais vibrants comme Aqueras Montanhas ou Bèth Cèu de Pau , et silhouettes en habits d’époque réveillent la mémoire populaire. Entre tradition, émotion et clin d’œil royal, cette immersion sensorielle touche au cœur. Venez partager ce moment unique, à la fois théâtral et profondément ancré dans l’âme béarnaise. .

8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 58 42 56 association.ahmi@gmail.com

