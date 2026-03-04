Anniversaire du 20mille Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Le 20mille a 1 an et pour l’occasion, l’association Ô P’tits Coins et l’atelier de Fafoudi vous propose une grande journée festive rimant avec créativité et convivialité. Vous pourrez visiter notre Tiers-lieu, créer des objets autour du vélo ou le décorer pendant les ateliers créatifs, acheter un vélo à prix solidaire ou trouver des pépites dans notre espace Ressourcerie à prix libre, ou encore boire une boisson (café, thé, jus, sirops…) Retrouvez-nous toute la journée pour cet événement !––––Ateliers créatifs, ressourcerie à prix libre & vélosProgrammation détaillée à venir !

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/anniversaire-du-20mille



