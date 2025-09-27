Anniversaire du Cabas de St Bonnet Briance Le Cabas de St Bonnet Briance Saint-Bonnet-Briance
Anniversaire du Cabas de St Bonnet Briance Le Cabas de St Bonnet Briance Saint-Bonnet-Briance samedi 27 septembre 2025.
Anniversaire du Cabas de St Bonnet Briance
Le Cabas de St Bonnet Briance 111 Rte de Glanges Saint-Bonnet-Briance Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Venez fêter les 9 ans du Cabas.
Petite restauration, vente de produits issus des circuits courts.
Inauguration triptyque mosaïque. .
Le Cabas de St Bonnet Briance 111 Rte de Glanges Saint-Bonnet-Briance 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 34 69 lecabasdesaintbonnet@gmail.com
English : Anniversaire du Cabas de St Bonnet Briance
German : Anniversaire du Cabas de St Bonnet Briance
Italiano :
Espanol : Anniversaire du Cabas de St Bonnet Briance
L’événement Anniversaire du Cabas de St Bonnet Briance Saint-Bonnet-Briance a été mis à jour le 2025-09-17 par SPL Terres de Limousin