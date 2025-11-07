Anniversaire du cinéma L’étoile cinéma Semur-en-Auxois

Anniversaire du cinéma

L’étoile cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Cette année, l’équipe de L’Oeil Écoute (notre association), sera fière de souffler 45 bougies !

Et comme c’est toujours une joie, nous vous proposons de venir rire avec nous devant le nouveau KAAMELOTT, avant de partager le gâteau, comme il se doit ! .

