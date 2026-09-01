Anniversaire du Club des Véterans à Twin Lakes Camping Twin Lakes Souméras

Informations pratiques

Souméras

Anniversaire du Club des Véterans à Twin Lakes

Camping Twin Lakes 3 rue de la Borne Grise Souméras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

l’anniversaire de l’AFVBC à Twin Lakes France avec diffusion de courses de chevaux.

⚠️ Si vous souhaitez manger avec nous, la réservation sera obligatoire, alors pensez à réserver votre place !

.

Camping Twin Lakes 3 rue de la Borne Grise Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 17 20 bookings@twinlakesfrance.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : the AFVBC Anniversary at Twin Lakes France.

the AFVBC Anniversary at Twin Lakes France.

L’événement Anniversaire du Club des Véterans à Twin Lakes Souméras a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge