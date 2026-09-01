Anniversaire du Club des Véterans à Twin Lakes Camping Twin Lakes Souméras
samedi 19 septembre 2026 · Camping Twin Lakes · Souméras
Informations pratiques
Souméras
Anniversaire du Club des Véterans à Twin Lakes
Camping Twin Lakes 3 rue de la Borne Grise Souméras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
l’anniversaire de l’AFVBC à Twin Lakes France avec diffusion de courses de chevaux.
⚠️ Si vous souhaitez manger avec nous, la réservation sera obligatoire, alors pensez à réserver votre place !
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Camping Twin Lakes 3 rue de la Borne Grise Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 17 20 bookings@twinlakesfrance.com
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English : the AFVBC Anniversary at Twin Lakes France.
the AFVBC Anniversary at Twin Lakes France.
L’événement Anniversaire du Club des Véterans à Twin Lakes Souméras a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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