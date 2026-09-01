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AGENDA · Souméras

Anniversaire du Club des Véterans à Twin Lakes Camping Twin Lakes Souméras

samedi 19 septembre 2026 · Camping Twin Lakes · Souméras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Camping Twin Lakes
Adresse
3 rue de la Borne Grise
Ville
17130 Souméras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Souméras

Anniversaire du Club des Véterans à Twin Lakes

Camping Twin Lakes 3 rue de la Borne Grise Souméras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

l’anniversaire de l’AFVBC à Twin Lakes France avec diffusion de courses de chevaux.
⚠️ Si vous souhaitez manger avec nous, la réservation sera obligatoire, alors pensez à réserver votre place !
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Camping Twin Lakes 3 rue de la Borne Grise Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 17 20  bookings@twinlakesfrance.com

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English : the AFVBC Anniversary at Twin Lakes France.

the AFVBC Anniversary at Twin Lakes France.

L’événement Anniversaire du Club des Véterans à Twin Lakes Souméras a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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