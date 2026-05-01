Anniversaire du jumelage Soorts-Hossegor
Anniversaire du jumelage Soorts-Hossegor dimanche 10 mai 2026.
Soorts-Hossegor
Anniversaire du jumelage
Parc Rosny Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 12:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
La Ville fête en grand son jumelage avec Taiarapu-Ouest et ses communes associées Toahotu, Vairao et Teahupo’o ☀️ Rendez-vous le dimanche 10 mai dès midi au parc Rosny pour un anniversaire festif organisé par l’association Comité de jumelage SH-TO !
4 ans de jumelage
La Ville fête en grand son jumelage avec Taiarapu-Ouest et ses communes associées Toahotu, Vairao et Teahupo’o ☀️ Rendez-vous le dimanche 10 mai dès midi au parc Rosny pour un anniversaire festif organisé par l’association Comité de jumelage SH-TO !
Au programme
Initiations et spectacles de danses tahitiennes avec Mana O Te ‘Ori et Tama Ori Tahiti
Balade en pirogue sur le lac d’Hossegor et exposition de pirogues par l’association Maimiti Va’a
Chants traditionnels gascons par la chorale Lous Pibalous
Repas aux saveurs polynésiennes & landaises proposés par Vahiné Eteora
(Annulation en cas d’intempéries) .
Parc Rosny Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine comite.jumelage.sh.to@gmail.com
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English : Anniversaire du jumelage
The town celebrates its twinning with Taiarapu-Ouest and its associated communes: Toahotu, Vairao and Teahupo?o??? Join us on Sunday, May 10 at noon in Rosny Park for a festive anniversary party organized by the SH-TO Twinning Committee!
L’événement Anniversaire du jumelage Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Hossegor
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