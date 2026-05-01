Soorts-Hossegor

Anniversaire du jumelage

Parc Rosny Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 12:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

La Ville fête en grand son jumelage avec Taiarapu-Ouest et ses communes associées Toahotu, Vairao et Teahupo’o ☀️ Rendez-vous le dimanche 10 mai dès midi au parc Rosny pour un anniversaire festif organisé par l’association Comité de jumelage SH-TO !

4 ans de jumelage

La Ville fête en grand son jumelage avec Taiarapu-Ouest et ses communes associées Toahotu, Vairao et Teahupo’o ☀️ Rendez-vous le dimanche 10 mai dès midi au parc Rosny pour un anniversaire festif organisé par l’association Comité de jumelage SH-TO !

Au programme

Initiations et spectacles de danses tahitiennes avec Mana O Te ‘Ori et Tama Ori Tahiti

Balade en pirogue sur le lac d’Hossegor et exposition de pirogues par l’association Maimiti Va’a

Chants traditionnels gascons par la chorale Lous Pibalous

Repas aux saveurs polynésiennes & landaises proposés par Vahiné Eteora

(Annulation en cas d’intempéries) .

Parc Rosny Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine comite.jumelage.sh.to@gmail.com

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English : Anniversaire du jumelage

The town celebrates its twinning with Taiarapu-Ouest and its associated communes: Toahotu, Vairao and Teahupo?o??? Join us on Sunday, May 10 at noon in Rosny Park for a festive anniversary party organized by the SH-TO Twinning Committee!

L’événement Anniversaire du jumelage Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Hossegor