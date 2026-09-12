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Anniversaire du Marché de Gan Gan

samedi 12 septembre 2026 · Gan

Anniversaire du Marché de Gan Gan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
64290 Gan
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Gan

Anniversaire du Marché de Gan

Place de la Mairie Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Le marché de Gan fête ses 40 ans ( à la louche ) samedi 12 septembre de 16h à 22h, un prétexte pour débuter l’année scolaire dans la bonne humeur.
Des animations pour les enfants, des concerts de 17h à 21h ( Paz Aban, Les Vocales, Blue Ridge Boy) et une occasion de dîner dehors. Les commerçants vous proposent leurs spécialités et le comité des fêtes sandwichs et grillades.
Profitons-en tant qu’il fait beau.   .

Place de la Mairie Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 61 31 

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English : Anniversaire du Marché de Gan

L’événement Anniversaire du Marché de Gan Gan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pau

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