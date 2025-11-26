ANNIVERSAIRE DU MICRO COMEDY CLUB MICRO COMEDY CLUB Nantes

ANNIVERSAIRE DU MICRO COMEDY CLUB MICRO COMEDY CLUB Nantes mercredi 26 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 19:15 – 20:30
Gratuit : oui  Tout public 

Le Micro Comédy Club fête ses 4 ansAu programme : les talents incontournables de la scène nantaise et des invités surprises venus de toute la France.Des soirées explosives de rires à partager sans modération sur le Quai de la Fosse avec des DJ Set au Micro Ondes !Programmation détaillée à venir.InstaTeaser

MICRO COMEDY CLUB Nantes 44000
https://www.microcomedyclub.fr/billetterie