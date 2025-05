Anniversaire du nichoir – Bar Associatif Le Nichoir Saint-Mathieu, 17 mai 2025 14:00, Saint-Mathieu.

Pour ses 2 ans, l’équipe du Nichoir vous à préparé un programme festif, familial et convivial.

Maquillages, jeux, ventes de plants, restauration et concerts pour titiller vos pupilles, votre ouïe, votre body et vos papilles ( et en plus ça rime presque !). .

