Anniversaire du Rucher Créatif et KantinetiK Troyes

Anniversaire du Rucher Créatif et KantinetiK Troyes jeudi 25 septembre 2025.

Anniversaire du Rucher Créatif et KantinetiK

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 09:00:00

fin : 2025-09-25 21:00:00

Date(s) :

2025-09-25

Au menu de cette journée anniversaire :



. Café-partage dès le matin pour réunir résident(e)s, adhérent(e)s, partenaires, bénévoles et toute l’équipe autour de la convivialité.



. Des temps forts tout au long de la journée pour (re)découvrir nos 4 piliers : Vivre ensemble & mieux-être, Inclusion numérique, Culture & citoyenneté, Entrepreneuriat responsable.

. Déjeuner tous ensemble à la KantinetiK pour célébrer l’esprit du lieu.

. Et le soir… moment historique avec une dégustation de notre partenaire Chassenay d’Arce

. Suivi d’un cocktail festif signé KantinetiK pour clôturer cette belle journée en musique et en bonne humeur ! (Réservé aux adhérentes et adhérents)



Le programme en détails prochainement, suivez nous sur nos réseaux sociaux !

Si vous n’êtes plus à jour dans votre adhésion, vous pouvez le faire directement à l’accueil du Rucher Créatif ou sur notre site Internet (rubrique adhésion) .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Anniversaire du Rucher Créatif et KantinetiK Troyes a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne