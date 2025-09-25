Anniversaire du Rucher Créatif et KantinetiK Troyes

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Au menu de cette journée anniversaire :

. Café-partage dès le matin pour réunir résident(e)s, adhérent(e)s, partenaires, bénévoles et toute l’équipe autour de la convivialité.

. Des temps forts tout au long de la journée pour (re)découvrir nos 4 piliers : Vivre ensemble & mieux-être, Inclusion numérique, Culture & citoyenneté, Entrepreneuriat responsable.
. Déjeuner tous ensemble à la KantinetiK pour célébrer l’esprit du lieu.
. Et le soir… moment historique avec une dégustation de notre partenaire Chassenay d’Arce 
. Suivi d’un cocktail festif signé KantinetiK pour clôturer cette belle journée en musique et en bonne humeur ! (Réservé aux adhérentes et adhérents)

Le programme en détails prochainement, suivez nous sur nos réseaux sociaux !
Si vous n’êtes plus à jour dans votre adhésion, vous pouvez le faire directement à l’accueil du Rucher Créatif ou sur notre site Internet (rubrique adhésion)   .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69  contact@le-rucher-creatif.org

