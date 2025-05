Anniversaire école de samba Curinga 10 ans ! – Aix-en-Provence, 7 juin 2025 18:30, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Anniversaire école de samba Curinga 10 ans ! Samedi 7 juin 2025 de 18h30 à 20h. Place des Prêcheurs / Cours Mirabeau / Place de la Rotonde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-07 18:30:00

fin : 2025-06-07 20:00:00

2025-06-07

Curinga, école de samba implantée à Aix depuis 2015, organise pour fêter son 10ème anniversaire, un grand défilé de batucadas dans la pure tradition du carnaval de Rio pour vous faire vibrer au rythme du Brésil !Familles

Ce grand show rassemblant quelques 250 musiciens, percussionnistes, chanteurs et danseuses embarquera le public sur des rythmes entraînants et des musiques envoûtantes pour un voyage inédit au Brésil, haut en couleurs et chargé d’énergie positive et communicative. .

Place des Prêcheurs / Cours Mirabeau / Place de la Rotonde

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To celebrate its 10th anniversary, Curinga, a samba school established in Aix-en-Provence since 2015, is organizing a grand parade of batucadas in the pure tradition of Rio carnival, to thrill you to the rhythm of Brazil!

German :

Curinga, eine Sambaschule, die seit 2015 in Aix ansässig ist, organisiert zur Feier ihres 10-jährigen Bestehens eine große Parade von Batucadas in der reinen Tradition des Karnevals von Rio, um Sie im Rhythmus Brasiliens zu begeistern!

Italiano :

Per festeggiare il suo 10° anniversario, Curinga, scuola di samba con sede ad Aix dal 2015, organizza una grande sfilata di batucadas nella pura tradizione del carnevale di Rio per farvi muovere al ritmo del Brasile!

Espanol :

Para celebrar su 10º aniversario, Curinga, escuela de samba instalada en Aix desde 2015, organiza un gran desfile de batucadas al más puro estilo del carnaval de Río para que te muevas al ritmo de Brasil

