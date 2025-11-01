Anniversaire horrifique de l’association 1D100 Cholet

1 Rue du Dr Emile Maillard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – EUR

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Oyé oyé gentes dames, damoiseaux… et créatures de la nuit !

L’heure est venue de souffler notre 1ère bougie et de célébrer Halloween comme il se doit ! L’association 1D100 a un an d’existence, elle rassemble des passionnés de jeux de société et de jeux de rôles sur le bassin Choletais.

Rendez-vous le 1er novembre, de 18h à 1h, pour une soirée pleine de jeux, de frissons et de gourmandises.

Au programme initiations Jeux de Rôle pour les plus téméraires, jeux de société pour les stratèges (ou tricheurs ), et bien sûr du snacking sucré/salé accompagné de potions en tout genre.

Viendrez-vous défier vos peurs… ou simplement dévorer nos bonbons ? À vous de choisir ! .

1 Rue du Dr Emile Maillard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 87 78 59 1d100.asso@gmail.com

