Anniversaire Liberty 40 ans jour pour jour Rue de la Fraternité Monsempron-Libos jeudi 22 janvier 2026.
Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Le cinéma Liberty organise pour son anniversaire un pot d’anniversaire et la projection du film L’année du dragon .
Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
English : Anniversaire Liberty 40 ans jour pour jour
To talk about this wonderful work, we are pleased to welcome Fabienne Godet. She will be accompanied for the occasion by Régis Ribes, a therapist who plays his own role in the film.
