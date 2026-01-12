Anniversaire Liberty 40 ans jour pour jour Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Anniversaire Liberty 40 ans jour pour jour

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22



2026-01-22

Le cinéma Liberty organise pour son anniversaire un pot d’anniversaire et la projection du film L’année du dragon .

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Anniversaire Liberty 40 ans jour pour jour

To talk about this wonderful work, we are pleased to welcome Fabienne Godet. She will be accompanied for the occasion by Régis Ribes, a therapist who plays his own role in the film.

