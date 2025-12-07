Anniversaire orgue de l’église Saint-Maimboeuf

Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Il y a 125 ans, les premières notes du nouvel orgue de l’église Saint-Maimboeuf résonnaient à nouveau dans sa vaste nef. L’organiste Gautier Petrowsky propose de vous faire découvrir les qualités et les caractéristiques de ce remarquable instrument, élaboré par un facteur vosgien et dessiné par un sculpteur colmarien. Une guide-conférencière retracera en parallèle l’histoire de l’édifice. En partenariat avec la paroisse Saint-Paul.

Rendez-vous devant l’église, dimanche à 17h.

Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

