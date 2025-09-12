anniversaire RCL Galgon
anniversaire RCL Galgon samedi 28 février 2026.
SALLE DES FETES DE GALGON Galgon Gironde
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
2026-02-28
ANNIVERSSAIRE DE RDC AVEC EN CONCERT LE GROUPE ROCK 19.22 PHILLIPPE DOUX . NAYA SOCIE VOCAL DE CELINE DION ET LE GROUPE DREAMS IN SONG ( CHRISTOPHE EGRETEAUD ) .
SALLE DES FETES DE GALGON Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055779127 rcl.radio33@gmail.com
