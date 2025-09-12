anniversaire RCL Galgon

anniversaire RCL Galgon samedi 28 février 2026.

SALLE DES FETES DE GALGON Galgon Gironde

Tarif : – – 25 EUR

Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01

2026-02-28

ANNIVERSSAIRE DE RDC AVEC EN CONCERT LE GROUPE ROCK 19.22 PHILLIPPE DOUX . NAYA SOCIE VOCAL DE CELINE DION ET LE GROUPE DREAMS IN SONG ( CHRISTOPHE EGRETEAUD )   .

SALLE DES FETES DE GALGON Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055779127  rcl.radio33@gmail.com

