ANNIVERSAIRE SUR CRISE – THEATRE A L’OUEST Auray

ANNIVERSAIRE SUR CRISE Début : 2026-01-11 à 17:00. Tarif : – euros.

Une visite, ça fait toujours plaisir… Si ce n’est pas en arrivant, c’est en repartant !Mickie n’aime pas fêter son anniversaire et déteste les surprises. Alors quand Maya débarque sans y être invitée, l’atmosphère est loin d’être chaleureuse.Heureusement…ça ne va pas s’arranger !Elles décident de se dire leurs 4 vérités alors qu’une seule suffit à allumer la mèche de la discorde. Autant dire que la soirée promet d’être explosive.Alors entre éclats de voix et éclats de rires, elles ne se feront pas de cadeau… Et c’est tant mieux !

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56