Annonce de la 63 ème Rencontre Cinéma de Pézenas Cinéma Le Molière Pézenas Pézenas

63 ème Rencontre Cinéma de Pézenas
Cinéma Le Molière Pézenas
Pézenas
20 – 26 février
4 à 7 € par séance

La 63e édition de la Rencontre Cinéma de Pézenas se tiendra du vendredi 20 au jeudi 26 février 2026, au Cinéma Le Molière et au Théâtre de Pézenas. Cette édition fera un focus sur le cinéma grec.

Cette nouvelle édition fera un focus sur le cinéma grec depuis les années 50 à nos jours, avec près de 30 films accompagnés par des invités : Costa-Gavras, qui sera notre invité d’honneur. le réalisateur Yannis Youlountas, Evgenia Giannouri et Myrtianna Kanellou.

Nous recevrons aussi les réalisateurs Dominique Abel et Fiona Gordon, et Hélène Merlin.

Nos sections parallèles « Mémoire de Pellicule » et « Regard féminin », ainsi que plusieurs avant-premières, permettront de mettre en évidence des cinéastes comme Pierre Carles et Marielle Issartel.

Nous continuerons à défendre les films de l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (ACID), en accueillant Aurélien Vernhes-Larmusiaux, qui présentera son dernier film.

Une rencontre littéraire avec Véronique Le Bris aura lieu à la Médiathèque.

Enfin, vous pourrez découvrir, à la Médiathèque, une exposition d’affiches de cinéma spécialement réalisée par les ciné-clubs.

Le site : [https://rencontrecinemapezenas.com/](https://rencontrecinemapezenas.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-20T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-26T19:30:00.000+01:00

Cinéma Le Molière Pézenas Impasse Pillement Pézenas 34120 Hérault



