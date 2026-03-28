Annonce de la programmation Chauffer dans la Noirceur + concert ISSARA Coutances
Annonce de la programmation Chauffer dans la Noirceur + concert ISSARA Coutances vendredi 17 avril 2026.
Annonce de la programmation Chauffer dans la Noirceur + concert ISSARA
20 Rue des Boissières Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Envie de vite connaître la suite (et fin) de la programmation ? Ça tombe bien
L’association Chauffer dans la Noirceur dévoilera sa programmation complète (et bien plus encore) le VENDREDI 17 AVRIL lors d’une soirée spéciale en partenariat avec le Lady Bière !
Au programme
Dévoilement de la programmation complète
Présentation des nouveautés de la 34? édition
La présentation sera suivie d’un APÉRO + CONCERT AVEC ISSARA (rétro soul pop)
20 Rue des Boissières, 50200 Coutances
Gratuit, Ouvert à tous·tes ! .
20 Rue des Boissières Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 91 91
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English : Annonce de la programmation Chauffer dans la Noirceur + concert ISSARA
L’événement Annonce de la programmation Chauffer dans la Noirceur + concert ISSARA Coutances a été mis à jour le 2026-03-28 par Coutances Tourisme
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