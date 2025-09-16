Annonce de la programmation des Trans Musicales 2025 Salle de la Cité Rennes

Annonce de la programmation des Trans Musicales 2025 Salle de la Cité Rennes mardi 16 septembre 2025.

Annonce de la programmation des Trans Musicales 2025 Salle de la Cité Rennes Mardi 16 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Découvrez en direct les artistes qui joueront lors de la 47e édition des Rencontres Trans Musicales, rendez-vous à Rennes le mardi 16 septembre !

On dit souvent que la seule tête d’affiche des **Rencontres Trans Musicales**, c’est la programmation : ça tombe bien, elle sera entièrement dévoilée ce **mardi 16 septembre, à 18h**. Un événement qui aura lieu là où tout a commencé il y a 46 ans : à la **salle de la Cité**, en plein cœur de Rennes.

Les artistes qui composeront l’édition 2025 des Trans (du 3 au 7 décembre 2025) seront chacun·e présenté·e par les programmateurs Jean-Louis Brossard et Théo Muller, extraits musicaux à l’appui. En guise de conclusion, une surprise musicale !

L’occasion de devenir incollable sur la programmation, mais aussi de rencontrer les adhérent·es de l’association qui animeront des stands durant l’événement, et de gagner des cadeaux, notamment des places pour le festival. Cette année les bénéfices récoltés par les adhérent·es iront à l’Epifree de l’Université de Rennes.

**Gratuit et ouvert à tou·tes**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-16T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T20:30:00.000+02:00

1



Salle de la Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine