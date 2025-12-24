Annonce des cartels de la Feria, Place dde la République Arles

Annonce des cartels de la Feria

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 19h. Place dde la République Marie d’Arles Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 19:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Les aficionados ont rendez-vous pour l’annonce officielle des cartels de la feria et le programme de la saison taurine. L’ empresa, dévoilera les noms des figuras et des ganaderias qui fouleront le sable des arènes d’Arles.

Ludi Arles vous donne rendez-vous pour un moment convivial à l’occasion de l’annonce des cartels des ferias de Pâques et du riz. Venez découvrir qui seront les toreros et les élevages qui fouleront le sable des arènes. .

Place dde la République Marie d’Arles Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The aficionados have an appointment for the official announcement of the cartels of the feria and the program of the bullfighting season. The empresa, will reveal the names of the figuras and the ganaderias which will tread the sand of the arenas of Arles.

L’événement Annonce des cartels de la Feria Arles a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme d’Arles