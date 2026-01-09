Annonce du LOTO annuel d’Amnesty International Espace Le Kiasma Castelnau-le-Lez Dimanche 1 février, 15h00 Entrée libre; 3 cartons pour 10€, 6 cartons pour 15€

Le LOTO au profit d’Amnesty International Montpellier aura lieu au Kiasma de Castelnau, le dimanche 1er février 2026 à 15h.

Cette année encore, le groupe d’Amnesty International de Montpellier organise à nouveau un LOTO pour financer son action impartiale dans la lutte pour le respect des droits humains partout dans le monde tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Le LOTO a lieu cette année le dimanche 1er février à 15h à l’Espace Le KIASMA, 1 rue de la Crouzette à Castelnau-le-Lez.

2 gros lots (Téléphone, tablette)

1 kine enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T18:00:00.000+01:00

Espace Le Kiasma 1 rue de la Crouzette 34170 Castelnau le Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault



