Annonce d’une Conférence d’Amnesty International Gazette Café Montpellier
Annonce d’une Conférence d’Amnesty International Gazette Café Montpellier jeudi 26 mars 2026.
Annonce d’une Conférence d’Amnesty International Gazette Café Montpellier Jeudi 26 mars, 18h00 Entrée libre
Conférence Amnesty International sur les Droits des Enfants Le jeudi 26 mars à 18h Au Gazette Café de Montpellier
Conférence Amnesty International sur les Droits des Enfants
Le jeudi 26 mars à 18h, le groupe AMNESTY INTERNATIONAL de Montpellier
Présente au GAZETTE CAFE (6 rue Levat à Montpellier) :
Une conférence-débat intitulée
« PROTEGER LEURS DROITS DEVRAIT ÊTRE UN JEU D’ENFANT – QUELS MECANISMES METTRE EN ŒUVRE ? »
Venez nombreuses et nombreux pour vous informer et agir.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-26T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-26T19:30:00.000+01:00
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Gazette Café 6 rue Levat 34000 Montpellier Centre Montpellier 34000 Hérault