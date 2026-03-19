Annonce d’une Conférence d’Amnesty International Gazette Café Montpellier Jeudi 26 mars, 18h00 Entrée libre

Conférence Amnesty International sur les Droits des Enfants Le jeudi 26 mars à 18h Au Gazette Café de Montpellier

Conférence Amnesty International sur les Droits des Enfants

Le jeudi 26 mars à 18h, le groupe AMNESTY INTERNATIONAL de Montpellier

Présente au GAZETTE CAFE (6 rue Levat à Montpellier) :

Une conférence-débat intitulée

« PROTEGER LEURS DROITS DEVRAIT ÊTRE UN JEU D’ENFANT – QUELS MECANISMES METTRE EN ŒUVRE ? »

Venez nombreuses et nombreux pour vous informer et agir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T19:30:00.000+01:00

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Gazette Café 6 rue Levat 34000 Montpellier Centre Montpellier 34000 Hérault



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