ANNONCE NOEL CHAUMONT Chaumont

Chaumont Haute-Marne

Début : 2025-12-06

Tout public

De 17h à 18h30

Place des arts

Animation musicale

de 17h à 18h. Inauguration par Madame le Maire à 18h15.

La ville s’illumine avec un tir à froid étincellant à 18h30.

A partir de 17h

Square Philippe Lebon

Vente de boissons médiévales pour le Téléthon .

PLACE DES ARTS ET SQUARE PHILIPPE LEBON Chaumont 52000

