ANNONCE NOEL CHAUMONT Chaumont
ANNONCE NOEL CHAUMONT Chaumont samedi 6 décembre 2025.
ANNONCE NOEL CHAUMONT
PLACE DES ARTS ET SQUARE PHILIPPE LEBON Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Tout public
De 17h à 18h30
Place des arts
Animation musicale
de 17h à 18h. Inauguration par Madame le Maire à 18h15.
La ville s’illumine avec un tir à froid étincellant à 18h30.
A partir de 17h
Square Philippe Lebon
Vente de boissons médiévales pour le Téléthon .
PLACE DES ARTS ET SQUARE PHILIPPE LEBON Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00
English :
L’événement ANNONCE NOEL CHAUMONT Chaumont a été mis à jour le 2025-11-27 par Antenne de Chaumont