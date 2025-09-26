Annonciations Morlaix

Annonciations Morlaix vendredi 26 septembre 2025.

Annonciations

33 Place Charles de Gaulle Morlaix Finistère

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-11-16

2025-09-26

Pour le sixième chapitre des expositions à Poetry is disaster, Mike Schertzer transforme sa galerie en un lieu où se révèle l’infinie beauté de l’infiniment petit. Par centaines, des bouts et des bribes fragiles et modestes de notre monde végétal, si souvent négligé voire ignoré, ont été pressés entre des panneaux de verre de taille très modeste. L’ordinaire se tourne alors vers autre chose, vers une singularité, une audace même, telle une annonciation qui nous encourage à soutenir que la vérité de ce monde est impalpable… et parce que c’est un don, et parce qu’il ne nous demande rien, il disparaîtrait aussitôt si nous lui adressions la moindre exigence. .

33 Place Charles de Gaulle Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 33 07 40 54

