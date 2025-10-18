ANNULÉ Repas choucroute Bergheim

ANNULÉ Repas choucroute Bergheim samedi 18 octobre 2025.

ANNULÉ Repas choucroute

17 Route du vin Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 11:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Venez vivre un moment convivial autour de ce plat au centre sportif et culturel de Bergheim.

ANNULÉ

La choucroute ! Le repas traditionnel à consommer quand il fait froid en Alsace !

Venez vivre un moment convivial autour de ce plat au centre sportif et culturel de Bergheim.

La soirée sera animée par Pascal Lacom. .

17 Route du vin Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 78 52

English :

Come and enjoy a convivial meal at Bergheim’s sports and cultural center.

German :

Erleben Sie einen geselligen Moment rund um dieses Gericht im Sport- und Kulturzentrum von Bergheim.

Italiano :

Venite a gustare un pasto conviviale presso il centro sportivo e culturale di Bergheim.

Espanol :

Ven a disfrutar de una comida de convivencia en el centro deportivo y cultural de Bergheim.

L’événement ANNULÉ Repas choucroute Bergheim a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr