ANNULÉ Repas choucroute Bergheim
ANNULÉ Repas choucroute Bergheim samedi 18 octobre 2025.
ANNULÉ Repas choucroute
17 Route du vin Bergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18 11:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Venez vivre un moment convivial autour de ce plat au centre sportif et culturel de Bergheim.
ANNULÉ
La choucroute ! Le repas traditionnel à consommer quand il fait froid en Alsace !
Venez vivre un moment convivial autour de ce plat au centre sportif et culturel de Bergheim.
La soirée sera animée par Pascal Lacom. .
17 Route du vin Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 78 52
English :
Come and enjoy a convivial meal at Bergheim’s sports and cultural center.
German :
Erleben Sie einen geselligen Moment rund um dieses Gericht im Sport- und Kulturzentrum von Bergheim.
Italiano :
Venite a gustare un pasto conviviale presso il centro sportivo e culturale di Bergheim.
Espanol :
Ven a disfrutar de una comida de convivencia en el centro deportivo y cultural de Bergheim.
L’événement ANNULÉ Repas choucroute Bergheim a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr