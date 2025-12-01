ANNULATION concert DARAN Salle des Fêtes de La Voulte sur Rhône – Ardéche La Voulte sur Rhône Samedi 13 décembre, 21h00 Tarif unique 17€

Samedi 13 décembre Concert DARAN, ouverture SONJE

CONCERT ANNULE … CONCERT ANNULE CONCERT ANNULE

en attente de report

21h SONJE

AMERICANA

SONJE nous délivre, en solo acoustique et électrique, une americana hantée et assumée. Influencé par Jack Kerouac pour les textes, sa musique s’inspire de la B.O de Dead Man, Joni Mitchell, Jack White et Marc Ribot.

A l’occasion de la sortie de son cinquième album « Vague Child » Sonje présentera ses toutes nouvelles compositions

Pascal Pourré : Voix / Guitares /Piano

sonje.bandcamp.com

21h45 DARAN

ROCK

DARAN, vous connaissez? Bien sûr! on a tous en tête son tube intemporel “Dormir Dehors” qui l’a propulsé sur le devant de la scène rock hexagonale avec son groupe Daran et les chaises. Deux albums avec la formation et Daran a continué sa route en solo enchainant les collaborations avec Miossec ou Yarol Poupaud mais aussi Johnny, Francis Cabrel, Maurane, Jane Birkin…. En 2025 il fait son grand retour avec un 11eme album “Grand Hotel Apocalypse” qui reçoit un accueil dithyrambique des médias et du public. La recette en est simple, une basse, une guitare, une batterie, pas de pédales d’effets, les instruments, directs dans les amplis. Daran renoue avec un rock incisif et des mélodies fortes portées sur scène par un power trio sauvage et puissant

[https://www.daran.ca](https://www.daran.ca)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T21:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T23:50:00.000+01:00

0475851622

Salle des Fêtes de La Voulte sur Rhône – Ardéche rue René Cassin La Voulte sur Rhône 07800 Ardèche