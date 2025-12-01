ANNULATION concert DARAN Salle des Fêtes de La Voulte sur Rhône – Ardéche La Voulte sur Rhône
ANNULATION concert DARAN Salle des Fêtes de La Voulte sur Rhône – Ardéche La Voulte sur Rhône samedi 13 décembre 2025.
ANNULATION concert DARAN Salle des Fêtes de La Voulte sur Rhône – Ardéche La Voulte sur Rhône Samedi 13 décembre, 21h00 Tarif unique 17€
Samedi 13 décembre Concert DARAN, ouverture SONJE
CONCERT ANNULE … CONCERT ANNULE CONCERT ANNULE
en attente de report
Samedi 13 décembre Concert DARAN, ouverture SONJE
21h SONJE
AMERICANA
SONJE nous délivre, en solo acoustique et électrique, une americana hantée et assumée. Influencé par Jack Kerouac pour les textes, sa musique s’inspire de la B.O de Dead Man, Joni Mitchell, Jack White et Marc Ribot.
A l’occasion de la sortie de son cinquième album « Vague Child » Sonje présentera ses toutes nouvelles compositions
Pascal Pourré : Voix / Guitares /Piano
sonje.bandcamp.com
21h45 DARAN
ROCK
DARAN, vous connaissez? Bien sûr! on a tous en tête son tube intemporel “Dormir Dehors” qui l’a propulsé sur le devant de la scène rock hexagonale avec son groupe Daran et les chaises. Deux albums avec la formation et Daran a continué sa route en solo enchainant les collaborations avec Miossec ou Yarol Poupaud mais aussi Johnny, Francis Cabrel, Maurane, Jane Birkin…. En 2025 il fait son grand retour avec un 11eme album “Grand Hotel Apocalypse” qui reçoit un accueil dithyrambique des médias et du public. La recette en est simple, une basse, une guitare, une batterie, pas de pédales d’effets, les instruments, directs dans les amplis. Daran renoue avec un rock incisif et des mélodies fortes portées sur scène par un power trio sauvage et puissant
[https://www.daran.ca](https://www.daran.ca)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-13T21:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-13T23:50:00.000+01:00
1
0475851622
Salle des Fêtes de La Voulte sur Rhône – Ardéche rue René Cassin La Voulte sur Rhône 07800 Ardèche