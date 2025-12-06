ANNULATION Marché de Noel Salle Robert Giffard Tourouvre au Perche
ANNULATION Marché de Noel Salle Robert Giffard Tourouvre au Perche samedi 6 décembre 2025.
Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Le Comité des Fêtes d’Autheuil organise son marché de Noël. Vente de confitures, miels, huitres, vins, condiments, décorations et gâteaux de noël…
Dégustation d’huitres, de vins, galettes complètes (à toute heure du weekend). Buvette boissons chaudes, vins chauds, gâteaux. .
Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 77 88 47 01
