ANNULATION // Rencontre littéraire à Chéry-les-Pouilly Chéry-lès-Pouilly jeudi 4 septembre 2025.

Rue de Crécy Chéry-lès-Pouilly Aisne

Début : 2025-09-04 18:15:00

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Dans le cadre de la 33e Fête du Livre de Merlieux, la bibliothèque organise cette rencontre avec l’autrice Michaëla Watteaux, qui est par ailleurs scénariste et réalisatrice de films.

Elle a sorti ce polar, « Shell schock », qui se déroule sur fond des suites de la Grande Guerre, avec ses gueules cassées, mais aussi des mouvements sociaux liés aux femmes et à leur émancipation…

RV à la bibliothèque dès 18h15 !

Rue de Crécy Chéry-lès-Pouilly 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 63 15 46 65 livremonami@yahoo.fr

