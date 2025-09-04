ANNULATION // Rencontre littéraire à Chéry-les-Pouilly Chéry-lès-Pouilly
Rue de Crécy Chéry-lès-Pouilly Aisne
Début : 2025-09-04 18:15:00
Dans le cadre de la 33e Fête du Livre de Merlieux, la bibliothèque organise cette rencontre avec l’autrice Michaëla Watteaux, qui est par ailleurs scénariste et réalisatrice de films.
Elle a sorti ce polar, « Shell schock », qui se déroule sur fond des suites de la Grande Guerre, avec ses gueules cassées, mais aussi des mouvements sociaux liés aux femmes et à leur émancipation…
RV à la bibliothèque dès 18h15 ! 0 .
