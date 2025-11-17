ANNULÉ Agence RENNES OUEST Rennes Lundi 17 novembre, 08h00 Ille-et-Vilaine

L’entreprise Loste Tradi France, située à Breteil et Bédée recrute suite à une hausse d’activité liée aux fêtes de fin d’année. Plusieurs postes sont à pourvoir : – Préparateur de commandes H/F – Agents de production H/F Venez rencontrez SAMSIC Montfort-sur-Meu pour un présentation des postes en collectif, suivi d’entretiens individuels. Les débutants sont les bienvenus, venez avec votre CV !

Réunion collective entretien individuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-17T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-17T10:30:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512498

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine