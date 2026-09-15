ANNULÉ – Atelier Scolarité connectée Le Blanc
mardi 15 septembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
ANNULÉ – Atelier Scolarité connectée
1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 17:30:00
fin : 2026-09-15 19:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Atelier accompagné pour apprendre les bases des applications de l’éducation nationale (ProNote, EduConnect, ENT…).
Vous êtes perdus dans les différents sites de suivi de scolarité de votre enfant ? Les mots ENT, EduConnect, ProNote vous donnent des sueurs froides ?
Venez à l’atelier connecté ! Nous chercherons ensemble des réponses à vos questions.
Venez avec vos identifiants, nous vous aiderons à créer votre compte et répondrons à vos questions.
Atelier animé par Damien, animateur numérique à Emmaüs Connect. .
1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 19 97 10 94 famille@cslb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided workshop to learn the basics of the French Ministry of Education’s applications (ProNote, EduConnect, ENT, etc.).
L’événement ANNULÉ – Atelier Scolarité connectée Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne
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