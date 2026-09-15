Informations pratiques

Le Blanc

ANNULÉ – Atelier Scolarité connectée

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-15 17:30:00

fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Atelier accompagné pour apprendre les bases des applications de l’éducation nationale (ProNote, EduConnect, ENT…).

Vous êtes perdus dans les différents sites de suivi de scolarité de votre enfant ? Les mots ENT, EduConnect, ProNote vous donnent des sueurs froides ?

Venez à l’atelier connecté ! Nous chercherons ensemble des réponses à vos questions.

Venez avec vos identifiants, nous vous aiderons à créer votre compte et répondrons à vos questions.

Atelier animé par Damien, animateur numérique à Emmaüs Connect. .

1 Rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 19 97 10 94 famille@cslb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided workshop to learn the basics of the French Ministry of Education’s applications (ProNote, EduConnect, ENT, etc.).

L’événement ANNULÉ – Atelier Scolarité connectée Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne