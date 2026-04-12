ANNULE Au choeur des comédies musicales Théâtre le Rhône Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

ANNULE Au choeur des comédies musicales

Théâtre le Rhône Ilot Girodet Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Accompagnez Charles, un adolescent à la recherche de lui-même, dans un voyage extraordinaire où il aspire à chanter et à jouer sur scène les plus grandes comédies musicales de notre temps !

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Théâtre le Rhône Ilot Girodet Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

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English :

Join Charles, a teenager in search of himself, on an extraordinary journey where he aspires to sing and perform on stage the greatest musicals of our time!

L’événement ANNULE Au choeur des comédies musicales Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-03-14 par Valence Romans Tourisme