ANNULE Au choeur des comédies musicales Théâtre le Rhône Bourg-lès-Valence
ANNULE Au choeur des comédies musicales Théâtre le Rhône Bourg-lès-Valence dimanche 12 avril 2026.
Bourg-lès-Valence
ANNULE Au choeur des comédies musicales
Théâtre le Rhône Ilot Girodet Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 20:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Accompagnez Charles, un adolescent à la recherche de lui-même, dans un voyage extraordinaire où il aspire à chanter et à jouer sur scène les plus grandes comédies musicales de notre temps !
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Théâtre le Rhône Ilot Girodet Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
Join Charles, a teenager in search of himself, on an extraordinary journey where he aspires to sing and perform on stage the greatest musicals of our time!
L’événement ANNULE Au choeur des comédies musicales Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-03-14 par Valence Romans Tourisme
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