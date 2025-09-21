Annulé Banquet Médiéval Lagraulière
Annulé Banquet Médiéval Lagraulière dimanche 21 septembre 2025.
Annulé Banquet Médiéval
1 route du stade Lagraulière Corrèze
Événement annulé Organisé par la troupe de théâtre QUO VADIS. Banquet Médiéval le 21 septembre 2025 à Lagraulière, Camping les Baroudeurs.
Accueil à partir de 11h30. Réservation obligatoire jusqu’au 12 septembre inclus au 0671600288. Repas spectacle 39€.
Il s’agit comme son nom l’indique d’un banquet, un repas , à la façon médiévale. Tous les plats et les boissons présentés étaient déjà servis au moyen âge . Entre les plats, ce que l’on appelait à l’époque les entremets, une animation est présentée aux convives telle que scénette avec combats, diverses animations sur des sujets du moyen âge…. .
1 route du stade Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 02 88
