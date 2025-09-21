Annulé Banquet Médiéval Lagraulière

1 route du stade Lagraulière Corrèze

Événement annulé Organisé par la troupe de théâtre QUO VADIS. Banquet Médiéval le 21 septembre 2025 à Lagraulière, Camping les Baroudeurs.

Accueil à partir de 11h30. Réservation obligatoire jusqu’au 12 septembre inclus au 0671600288. Repas spectacle 39€.

Il s’agit comme son nom l’indique d’un banquet, un repas , à la façon médiévale. Tous les plats et les boissons présentés étaient déjà servis au moyen âge . Entre les plats, ce que l’on appelait à l’époque les entremets, une animation est présentée aux convives telle que scénette avec combats, diverses animations sur des sujets du moyen âge…. .

1 route du stade Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 02 88

