[Annulé] Comédie Musicale Les 10 commandements, l'envie d'aimer Amiens

[Annulé] Comédie Musicale Les 10 commandements, l’envie d’aimer Amiens samedi 29 novembre 2025.

[Annulé] Comédie Musicale Les 10 commandements, l’envie d’aimer

Avenue de l'Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Annulé…

Les 10 commandements, une histoire légendaire et un spectacle incontournable à voir et à revoir. Les chansons intemporelles vous captivent dès les premières notes, offrant des émotions inégalées. Les chanteurs avec leurs voix puissantes et leur charisme exceptionnel, ainsi que les danseurs et les chorégraphies, d’une virtuosité époustouflante, vous transportent dans un monde magique.

Les projections immersives ajoutent une dimension extraordinaire, rendant chaque représentation unique. Complètement renouvelé, ce spectacle est salué et ovationné par le public chaque soir confirmant son statut d’œuvre magistrale. »

Avenue de l'Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Cancelled… Cancelled…

The 10 Commandments, a legendary story and a must-see show. The timeless songs captivate you from the very first notes, offering unparalleled emotions. The singers, with their powerful voices and exceptional charisma, and the dancers, with their breathtaking virtuosity and choreography, transport you into a magical world.

Immersive projections add an extraordinary dimension, making each performance unique. Completely renewed, this show is hailed and applauded by audiences every night, confirming its status as a masterpiece. »

German :

Abgesagt … Abgesagt…

Die 10 Gebote, eine legendäre Geschichte und eine unumgängliche Show, die man immer wieder sehen kann. Die zeitlosen Lieder fesseln Sie von den ersten Tönen an und bieten unvergleichliche Emotionen. Die Sänger mit ihren kraftvollen Stimmen und ihrem außergewöhnlichen Charisma sowie die Tänzer und die atemberaubend virtuosen Choreografien entführen Sie in eine magische Welt.

Die immersiven Projektionen fügen eine außergewöhnliche Dimension hinzu und machen jede Aufführung einzigartig. Diese komplett erneuerte Show wird vom Publikum jeden Abend mit Standing Ovations gefeiert und bestätigt ihren Status als meisterhaftes Werk. »

Italiano :

Annullato… Annullato…

I 10 Comandamenti, una storia leggendaria e uno spettacolo imperdibile. Le canzoni senza tempo vi conquisteranno fin dalle prime note, regalandovi emozioni senza precedenti. I cantanti, con le loro voci potenti e il loro eccezionale carisma, e i ballerini, con le loro coreografie virtuose e mozzafiato, vi trasporteranno in un mondo magico.

Le proiezioni immersive aggiungono una dimensione straordinaria, rendendo unico ogni spettacolo. Completamente rinnovato, questo spettacolo è acclamato e applaudito dal pubblico ogni sera, confermando il suo status di capolavoro »

Espanol :

Cancelado… Cancelado…

Los 10 Mandamientos, una historia legendaria y un espectáculo imprescindible. Las canciones intemporales le cautivarán desde las primeras notas, ofreciéndole emociones sin igual. Los cantantes, con sus potentes voces y su excepcional carisma, y los bailarines, con sus impresionantes y virtuosas coreografías, le transportarán a un mundo mágico.

Las proyecciones inmersivas añaden una dimensión extraordinaria, haciendo que cada representación sea única. Completamente renovado, este espectáculo es aclamado y aplaudido por el público cada noche, lo que confirma su condición de obra maestra »

