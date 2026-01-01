ANNULE Concert Emily chante Bécaud

1 place du Theatre Montélimar Drôme

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Gratuit pour les moins de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Concert annulé.



Idée Hall Production présente un concert hommage à GILBERT BECAUD rendu et chanté par sa fille.

Deux heures de chansons de cet immense artiste.

Renseignement au 0609424648

.

1 place du Theatre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 05 04 communication.ideehall@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert cancelled.



Idée Hall Production presents a tribute concert to GILBERT BECAUD performed by his daughter.

Two hours of songs by this immense artist.

Information at 0609424648

L’événement ANNULE Concert Emily chante Bécaud Montélimar a été mis à jour le 2026-01-16 par Montélimar Tourisme Agglomération