ANNULE Concert Emily chante Bécaud Montélimar
ANNULE Concert Emily chante Bécaud Montélimar mardi 20 janvier 2026.
ANNULE Concert Emily chante Bécaud
1 place du Theatre Montélimar Drôme
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Gratuit pour les moins de 10 ans
Date :
Début : 2026-01-20 20:00:00
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Concert annulé.
Idée Hall Production présente un concert hommage à GILBERT BECAUD rendu et chanté par sa fille.
Deux heures de chansons de cet immense artiste.
Renseignement au 0609424648
1 place du Theatre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 05 04 communication.ideehall@gmail.com
English :
Concert cancelled.
Idée Hall Production presents a tribute concert to GILBERT BECAUD performed by his daughter.
Two hours of songs by this immense artist.
Information at 0609424648
L’événement ANNULE Concert Emily chante Bécaud Montélimar a été mis à jour le 2026-01-16 par Montélimar Tourisme Agglomération