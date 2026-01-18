Annulé Fête des Boeufs Gras de Captieux à l’ESAT Route de Maillas Captieux

Annulé Fête des Boeufs Gras de Captieux à l’ESAT

Route de Maillas 4 Grand Lartigue Captieux Gironde

2026-02-08

Certifié Label Rouge depuis 1997, le Bœuf de Bazas fait la fierté du terroir du Sud Gironde.

Issu des meilleures races bovines à viande bazadaise, blonde d’Aquitaine et limousine, le boeuf de Bazas est sélectionné dans les élevages agréés et qualifiés sur une zone qui s’étend du sud de la Gironde à une partie des Landes.

Captieux fête ses plus beaux spécimens, élevés et engraissés à l’ESAT (Ferme du Grand Lartigue). L’innovation cette année sera que l’ensemble des festivités se dérouleront sur l’airial de l’ESAT.

Rendez-vous à partir de 10h30 pour le traditionnel défilé des Bœufs Gras (circuit à l’intérieur de l’ESAT) animé par les Ripataoulère de Gans & Lous dé Bazats.

Visites de l’étable et ateliers, exposition de vieux outils, marché des producteurs, vente des produits de l’ESAT, animation autour de l’élevage à partir de 9h30 (pointage,…)

Un repas est prévu sur réservation. .

Route de Maillas 4 Grand Lartigue Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 62 29 fermedelahautelande@adiaph.fr

