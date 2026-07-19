AGENDA · Coutances
ANNULÉ Feu d’artifice Coutances
samedi 15 août 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
ANNULÉ Feu d’artifice
D44 Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 23:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Feu d’artifice à la tombée de la nuit. Gratuit. .
D44 Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 55 55
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English : ANNULÉ Feu d’artifice
L’événement ANNULÉ Feu d’artifice Coutances a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme
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