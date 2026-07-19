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ANNULÉ Feu d’artifice Coutances

samedi 15 août 2026 · Coutances

ANNULÉ Feu d’artifice Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
23:00:00
Adresse
D44
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

ANNULÉ Feu d’artifice

D44 Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 23:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Feu d’artifice à la tombée de la nuit. Gratuit.   .

D44 Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 55 55 

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English : ANNULÉ Feu d’artifice

L’événement ANNULÉ Feu d’artifice Coutances a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme

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