ANNULÉ La Dure à Celles Celles-sur-Ource
ANNULÉ La Dure à Celles Celles-sur-Ource dimanche 31 mai 2026.
Celles-sur-Ource
ANNULÉ La Dure à Celles
Salle des fêtes Celles-sur-Ource Aube
Tarif : – – Eur
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
La dure à Celles revient pour une 14ème édition.
Tous les vététistes qui ont envie de découvrir les nouveaux parcours dénichés par les bénévoles du VTT CSO sont les bienvenus.
2 parcours de 30 et 40 km.
Départ dès 8h.
Une bière offerte et foodtruck à l’arrivée. 10 .
Salle des fêtes Celles-sur-Ource 10110 Aube Grand Est +33 6 24 04 55 38
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English :
L’événement ANNULÉ La Dure à Celles Celles-sur-Ource a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne