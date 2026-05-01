Celles-sur-Ource

ANNULÉ La Dure à Celles

Salle des fêtes Celles-sur-Ource Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La dure à Celles revient pour une 14ème édition.

Tous les vététistes qui ont envie de découvrir les nouveaux parcours dénichés par les bénévoles du VTT CSO sont les bienvenus.

2 parcours de 30 et 40 km.

Départ dès 8h.

Une bière offerte et foodtruck à l’arrivée. 10 .

Salle des fêtes Celles-sur-Ource 10110 Aube Grand Est +33 6 24 04 55 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ANNULÉ La Dure à Celles Celles-sur-Ource a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne