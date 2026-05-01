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ANNULÉ La Dure à Celles Celles-sur-Ource

ANNULÉ La Dure à Celles Celles-sur-Ource

ANNULÉ La Dure à Celles Celles-sur-Ource dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 10110 Celles-sur-Ource

Département : Aube

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Celles-sur-Ource

ANNULÉ La Dure à Celles

Salle des fêtes Celles-sur-Ource Aube

Tarif : – – Eur
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

La dure à Celles revient pour une 14ème édition.
Tous les vététistes qui ont envie de découvrir les nouveaux parcours dénichés par les bénévoles du VTT CSO sont les bienvenus.

2 parcours de 30 et 40 km.
Départ dès 8h.

Une bière offerte et foodtruck à l’arrivée. 10  .

Salle des fêtes Celles-sur-Ource 10110 Aube Grand Est +33 6 24 04 55 38 

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English :

L’événement ANNULÉ La Dure à Celles Celles-sur-Ource a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne