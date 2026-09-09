AGENDA · Marseille
Annulé : Lectures en salle, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Annulé : Lectures en salle Mercredi 16 septembre, 16h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Venez écouter les belles histoires racontées par les bibliothécaires jeunesse !
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille
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