ANNULÉ – Rencontre avec Edouard Louis Station Ausone Bordeaux

ANNULÉ – Rencontre avec Edouard Louis Jeudi 2 octobre, 18h00 Station Ausone Gironde

Début : 2025-10-02T18:00:00 – 2025-10-02T19:30:00

Fin : 2025-10-02T18:00:00 – 2025-10-02T19:30:00

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://urls.fr/aaFtqT

« Entretien à travers lequel Edouard Louis évoque l’histoire de la littérature en essayant de dépasser les oppositions classiques comme celles entre littérature politique et littérature formelle ou encore parole et écrit. » ©Electre 2025

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Edouard Louis à l’occasion de la sortie de son livre « Que faire de la littérature ? » aux éditions Flammarion.