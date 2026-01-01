Annulé Saison culturelle Mahaut, Drama Queen Théâtre Le Puy-en-Velay

Annulé Saison culturelle Mahaut, Drama Queen

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 36 EUR

Série 1 36€

Série 2 31€

Série 3 23€

Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Aujourd’hui, chroniqueuse sur TMC dans l’émission Quotidien, elle est passée par Radio Nova pour y faire ses lettres de chroniqueuses puis sur le petit écran par Teva avec sa chronique Le vagenda .

.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

Today, she is a columnist on TMC’s Quotidien, having previously appeared on Radio Nova, where she wrote her letters as a columnist, and on the small screen on Teva with her Le vagenda column.

L’événement Annulé Saison culturelle Mahaut, Drama Queen Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay