Annulé Saison culturelle Mahaut, Drama Queen Théâtre Le Puy-en-Velay
Annulé Saison culturelle Mahaut, Drama Queen Théâtre Le Puy-en-Velay samedi 17 janvier 2026.
Annulé Saison culturelle Mahaut, Drama Queen
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 36 EUR
Série 1 36€
Série 2 31€
Série 3 23€
Série 4 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Aujourd’hui, chroniqueuse sur TMC dans l’émission Quotidien, elle est passée par Radio Nova pour y faire ses lettres de chroniqueuses puis sur le petit écran par Teva avec sa chronique Le vagenda .
.
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Today, she is a columnist on TMC’s Quotidien, having previously appeared on Radio Nova, where she wrote her letters as a columnist, and on the small screen on Teva with her Le vagenda column.
L’événement Annulé Saison culturelle Mahaut, Drama Queen Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay