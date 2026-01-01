[ ANNULÉ ] Semaine de l’art Chasse à courre, chasse de cour au Musée d’Art et d’Archéologie

Place Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 14:30:00

fin : 2026-01-23 16:00:00

Date(s) :

2026-01-22

En janvier, Alice Tourneroche (directrice des musées), vous racontera les liens étroits entre la chasse à cour et les plaisirs du roi. Alors que le musée de la Vénerie est fermé, c’est l’occasion de continuer à faire vivre nos collections et réflexions.

Un jeudi et un vendredi par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers les collections, les expositions et d’autres thématiques, vous apprendrez à lire une œuvre, reconnaître les techniques, vous interroger sur les genres et les courants artistiques.

En janvier, Alice Tourneroche (directrice des musées), vous racontera les liens étroits entre la chasse à cour et les plaisirs du roi. Alors que le musée de la Vénerie est fermé, c’est l’occasion de continuer à faire vivre nos collections et réflexions.

Tarif 3€ en plus des droits d’entrée. Inscription conseillée .

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In January, Alice Tourneroche (Museum Director), will tell you about the close links between court hunting and the king’s pleasures. While the Musée de la Vénerie is closed, this is an opportunity to keep our collections and reflections alive.

L’événement [ ANNULÉ ] Semaine de l’art Chasse à courre, chasse de cour au Musée d’Art et d’Archéologie Senlis a été mis à jour le 2022-10-18 par Chantilly-Senlis Tourisme