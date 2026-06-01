Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ANNULÉ-Vide-greniers de Chazilly Chazilly

ANNULÉ-Vide-greniers de Chazilly Chazilly dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente et parvis Grande Rue

Ville : 21320 Chazilly

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Chazilly

ANNULÉ-Vide-greniers de Chazilly

Salle polyvalente et parvis Grande Rue Chazilly Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

CHAZ’ANIM organise son traditionnel vide-greniers-buffet-buvette   .

Salle polyvalente et parvis Grande Rue Chazilly 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 17 23 07  roiffsylvie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ANNULÉ-Vide-greniers de Chazilly

L’événement ANNULÉ-Vide-greniers de Chazilly Chazilly a été mis à jour le 2026-06-13 par La Côte-d’Or J’adore