ANNULÉ-Vide-greniers de Chazilly Chazilly
ANNULÉ-Vide-greniers de Chazilly Chazilly dimanche 28 juin 2026.
Chazilly
ANNULÉ-Vide-greniers de Chazilly
Salle polyvalente et parvis Grande Rue Chazilly Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
CHAZ’ANIM organise son traditionnel vide-greniers-buffet-buvette .
Salle polyvalente et parvis Grande Rue Chazilly 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 17 23 07 roiffsylvie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ANNULÉ-Vide-greniers de Chazilly
L’événement ANNULÉ-Vide-greniers de Chazilly Chazilly a été mis à jour le 2026-06-13 par La Côte-d’Or J’adore