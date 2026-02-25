Annulé Visite en Canoë d’une cabane en bois tchanquée sur l’étang d’Aureilhan (Sortie VIP) Aureilhan

Annulé Visite en Canoë d’une cabane en bois tchanquée sur l’étang d’Aureilhan (Sortie VIP)

Ponton derrière la Bergerie Aureilhan Landes

Tarif : 6.3 – 6.3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Promenade en canoë sur le lac pour visiter une Tonne (cabane

tchanquée) et découvrir son activité. Sur l’eau tous les sens sont en éveil, la

discussion ouverte, profitez du savoir de ce guide intarissable!

Parking au ponton d’Aureilhan derrière la bergerie.

16 personnes maxi, Véhicule personnel.

Minimum 7 ans et savoir nager et présence des parents obligatoires.

Prévoir une tenue qui peut se mouiller et fonction de la météo, un chapeau et de

l’eau ainsi que des jumelles si vous en possédez.

Participation de 6,30 euros par personne .

Ponton derrière la Bergerie Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

