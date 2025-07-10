Anny Karénine Fille de Les Quinconces Le Mans

Anny Karénine Fille de

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10 21:30:00

Date(s) :

2026-01-10

Claire Diterzi

Dans ce spectacle total où se mêlent musique, théâtre et vidéo et où se croisent les puissances de la pop et de l’opéra, la chanteuse Claire Diterzi vous narrera l’histoire à la fois complètement débridée et entièrement modernisée d’Anny Karénine, la fille de la célèbre héroïne de Tolstoï. .

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

