Anny Karénine Fille de Les Quinconces Le Mans
Anny Karénine Fille de Les Quinconces Le Mans samedi 10 janvier 2026.
Anny Karénine Fille de
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10 21:30:00
Date(s) :
2026-01-10
Claire Diterzi
Dans ce spectacle total où se mêlent musique, théâtre et vidéo et où se croisent les puissances de la pop et de l’opéra, la chanteuse Claire Diterzi vous narrera l’histoire à la fois complètement débridée et entièrement modernisée d’Anny Karénine, la fille de la célèbre héroïne de Tolstoï. .
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Claire Diterzi
German :
Claire Diterzi
Italiano :
Claire Diterzi
Espanol :
Claire Diterzi
L’événement Anny Karénine Fille de Le Mans a été mis à jour le 2025-07-10 par CDT72