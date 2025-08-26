Anomie de cheval Benquet

Place de la Mairie Benquet Landes

Compagnie Serendipity

Lolita et Yann, co-fondateurs du Cirque Le Roux, partagent avec nous 20 ans de vie commune, de rires, de larmes, d’entente et de contradictions, de confiance et de peurs.

Dans ce spectale où le cirque et la vie se confondent, ils sont toujours là, ensemble, à pratiquer cette discipline parfois dangereuse le main-à-main.

DISTRIBUTION

De et avec Lolita Costet et YannickThomas, Zoé Lejeune, Lennert Vandenbroeck, Allan Sartori, Regards extérieurs, Mathieu Genevois, Son.

Production Diffusion Virginie Moy .

Place de la Mairie Benquet 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine

