Anonyme Etait une Femme – récital hors piste – QUATUOR ARIANE Théâtre de l’Opprimé Paris mercredi 1 octobre 2025.

Après

avoir fait salle comble au Mans le 13 septembre et conquis le public et

la presse, nous jouons à Paris pour 6 dates exceptionnelles au Théâtre

de l’Opprimé.Réservations sur BilletReduc https://www.billetreduc.com/spectacle/anonyme-etait-une-femme-381549

Venez découvrir ou re-découvrir Anonyme Etait une Femme – récital hors piste

Récital lyrique hors du commun, Anonyme Etait une Femme met en lumière avec humour et émotion les grandes compositrices.Faire

découvrir les compositrices effacées, oubliées, voilà l’idée

fondatrice du nouveau spectacle du Quatuor Ariane et de la Compagnie de

la Petite Étoile. Ainsi, Lili Boulanger, Rebecca Clarke, Augusta Holmès,

et d’autres d’aujourd’hui comme Tatiana Probst, Isabelle Aboulker et

Lise Borel en seront le cœur.Un vrai message de soutien à la créativité au féminin avec des interprètes aux grandes voix lyriques.Partageant,

avec joie et humour, la musique ainsi que leurs vécus propres et la vie

d’autres musiciennes, elles nous montrent l’absurdité de certaines

situations et invitent à la réflexion. Elles vont déconstruire les

cadres imposés aux femmes et musiciennes en particulier, dénoncer les

injustices et libérer les individualités.Un récital lyrique version hors-piste s’adressant à un public averti comme aux néophytes.Décalé, engagé et transgressif, c’est un cri de liberté en vocalises !Teaser : Teaser Anonyme était une femme



Du mercredi 1 au samedi 4 octobre à Paris 21hJeudi 2 octobre – 17h et 21hDimanche 5 octobre – 16h – Vous pouvez réserver sur Réserver 1 au 5 octobre à Paris – Théâtre de l’Opprimé

Ce

spectacle est soutenu par : la SACEM, le CNM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, la

Ville du Mans et par Les Quinconces – L’Espal – Scène Nationale du Mans

et La Bertoche, scène de poche pour des accueils en résidence.

Anonyme Etait une Femme – récital hors piste

Le nouveau spectacle du Quatuor Ariane enfin à Paris !!!

Du mercredi 01 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

jeudi

de 17h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Théâtre de l’Opprimé 78/80 rue du Charolais 75012 Paris

