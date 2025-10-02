Anonyme Etait une Femme – récital hors piste – QUATUOR ARIANE Théâtre de l’Opprimé Paris
Anonyme Etait une Femme – récital hors piste – QUATUOR ARIANE Théâtre de l’Opprimé Paris mercredi 1 octobre 2025.
Après
avoir fait salle comble au Mans le 13 septembre et conquis le public et
la presse, nous jouons à Paris pour 6 dates exceptionnelles au Théâtre
de l’Opprimé.Réservations sur BilletReduc https://www.billetreduc.com/spectacle/anonyme-etait-une-femme-381549
Venez découvrir ou re-découvrir Anonyme Etait une Femme – récital hors piste
Récital lyrique hors du commun, Anonyme Etait une Femme met en lumière avec humour et émotion les grandes compositrices.Faire
découvrir les compositrices effacées, oubliées, voilà l’idée
fondatrice du nouveau spectacle du Quatuor Ariane et de la Compagnie de
la Petite Étoile. Ainsi, Lili Boulanger, Rebecca Clarke, Augusta Holmès,
et d’autres d’aujourd’hui comme Tatiana Probst, Isabelle Aboulker et
Lise Borel en seront le cœur.Un vrai message de soutien à la créativité au féminin avec des interprètes aux grandes voix lyriques.Partageant,
avec joie et humour, la musique ainsi que leurs vécus propres et la vie
d’autres musiciennes, elles nous montrent l’absurdité de certaines
situations et invitent à la réflexion. Elles vont déconstruire les
cadres imposés aux femmes et musiciennes en particulier, dénoncer les
injustices et libérer les individualités.Un récital lyrique version hors-piste s’adressant à un public averti comme aux néophytes.Décalé, engagé et transgressif, c’est un cri de liberté en vocalises !Teaser : Teaser Anonyme était une femme
Du mercredi 1 au samedi 4 octobre à Paris 21hJeudi 2 octobre – 17h et 21hDimanche 5 octobre – 16h – Vous pouvez réserver sur Réserver 1 au 5 octobre à Paris – Théâtre de l’Opprimé
Ce
spectacle est soutenu par : la SACEM, le CNM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, la
Ville du Mans et par Les Quinconces – L’Espal – Scène Nationale du Mans
et La Bertoche, scène de poche pour des accueils en résidence.
Anonyme Etait une Femme – récital hors piste
Le nouveau spectacle du Quatuor Ariane enfin à Paris !!!
Du mercredi 01 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :
dimanche
de 16h00 à 17h00
jeudi
de 17h00 à 18h00
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 21h00 à 22h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Théâtre de l’Opprimé 78/80 rue du Charolais 75012 Paris
https://www.quatuorariane.com/ https://www.facebook.com/quatuorariane https://www.facebook.com/quatuorariane