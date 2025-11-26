ANOUMAYÉ Langres

ANOUMAYÉ

ANOUMAYÉ Langres mercredi 26 novembre 2025.

ANOUMAYÉ

Centre Social M2K Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26

Date(s) :
2025-11-26

Tout public
Conte
Ludovic Souliman et Salia Kouyaté
Dès 7 ans
en partenariat avec la FDFR52 dans le cadre des Diseurs d’Histoires
Gratuit   .

Centre Social M2K Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34  accueil.spectacles.associations@langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ANOUMAYÉ Langres a été mis à jour le 2025-08-10 par Antenne du Pays de Langres