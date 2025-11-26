ANOUMAYÉ Langres
ANOUMAYÉ
Centre Social M2K Langres Haute-Marne
Tout public
Conte
Ludovic Souliman et Salia Kouyaté
Dès 7 ans
en partenariat avec la FDFR52 dans le cadre des Diseurs d’Histoires
Centre Social M2K Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
