Antan – Spectacle de Cabaret Théâtre de La Montjoie Monts-sur-Guesnes
dimanche 31 janvier 2027 · Théâtre de La Montjoie · Monts-sur-Guesnes
Informations pratiques
Monts-sur-Guesnes
Antan – Spectacle de Cabaret
Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 15:00:00
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
Plongez dans l’atmosphère envoûtante des cabarets d’antan, où élégance et nostalgie se rencontrent. Dans un décor raffiné, les artistes enchaînent chansons, danses et tableaux empreints de poésie, portés par de somptueux costumes. Entre émotion, humour et French Cancan revisité avec charme, ce spectacle rend hommage aux grandes heures du cabaret traditionnel. Un après-midi hors du temps, placé sous le signe de la convivialité, du rêve et de la magie de la scène.
Retrouvez toute l’élégance et l’émotion des plus beaux cabarets d’autrefois ! .
Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29
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English : Antan – Spectacle de Cabaret
L’événement Antan – Spectacle de Cabaret Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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