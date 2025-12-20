ANTEK SEROTONINE – 3T D’A COTE Toulouse

ANTEK SEROTONINE Début : 2026-04-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Le sujet : Sérotonine, c’est “l’hormone du bonheur”.Dans ce spectacle énergique et percutant, Antek ne propose pas un spectacle sur le bonheur mais un spectacle qui rend heureux. Artiste polyvalent, il connecte instantanément avec le public dans un spectacle qui mêle histoire personnelle et observations du quotidien.Du jeune ch’ti catholique de Berck-sur-Mer au parisien fan de fruits et légumes et de Julien Doré, laissez-vous emporter par son regard bienveillant et pétillant derrière ses petites lunettes rouges.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31