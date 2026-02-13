ANTEK, Théâtre Trianon, Bordeaux

ANTEK Jeudi 19 mars, 20h30 Théâtre Trianon Gironde

25 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:00:00+01:00

Dans ce spectacle énergique et percutant, Antek ne propose pas un spectacle sur le bonheur mais un spectacle qui rend heureux.

Artiste polyvalent, il connecte instantanément avec le public dans un spectacle qui mêle son histoire personnelle, ses observations du quotidien et un final musical sur sa passion pour la variété française.

Du jeune ch’ti catholique de Berck-sur-Mer au parisien fan de fruits et légumes et de Julien Doré, laissez vous emporter par son regard bienveillant et pétillant derrière ses petites lunettes rouges.

Vous l’avez peut être croisé en train de donner son avis tranché sur les réseaux sociaux.

Vous avez aussi pu le découvrir dans la troupe du Jamel Comedy Club, avec laquelle il a fait la tournée des zéniths en 2025.

Il a aussi présenté les saisons 13 et 14 du Jamel Comedy Club sur Canal +

Théâtre Trianon 6 Rue Franklin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.box.fr/reserver/antek-3/2100653 »}]

Sérotonine, c’est “l’hormone du bonheur”. humour festival